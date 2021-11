Ho visto nella Juve un inizio di soluzione. Il risultato aiuta sempre molto e un avversario scolastico come lo Zenit anche di più, quello che ha colpito però è stata la predisposizione di Dybala a rimanere punta ma giocando anche da vero regista avanzato. Lo aveva fatto altre volte, ma stavolta ha trovato lo spazio giusto, quindi misura e tempo. La grazia nel passaggio e nella conclusione non gli è mai mancata.. Se Dybala si presta a inventare almeno metà del ruolo che manca, cioè il riferimento nella costruzione del gioco di attacco, allora sono risolti anche metà dei problemi della Juve.Per sua disposizione, Dybala accetta molti incarichi. E’ la sua genetica che lo porta poi quasi sempre al limite dell’area, dove è il suo ruolo naturale. Lì fa uno scarto di lato e calcia in porta. Sono tanti gol. Ma oggi serve qualcosa di più e di diverso.