Il focus di oggi è dedicato a Franck Ribery, il talento francese che la Fiorentina ha portato in Italia in estate, dopo la fine dell'avventura con il Bayern Monaco. L'ex Marsiglia non è un'operazione di marketing, è un'ottima idea tecnica, ha grande carisma, che mette in soggezione gli avversari.



E' una luce per gli arbitri, che vengono attratti dalla sua differenza e fischiano più rapidamente, quasi lo volessero difendere dalle offese. Ribery è rimasto calciatore, non è diventato il padre di una squadra giovane. Consiglia in campo e negli spogliatoi, non comanda, racconta calcio. Mette a disposizione quel che ha, tocca agli altri scegliere se accettare.