Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. A tornare al centro della discussione è la Juventus di Maurizio Sarri, che ritrova i 3 punti in campionato dopo il mezzo passo falso di Firenze ma che continua a non convincere in termini di gioco.



L'allenatore bianconero si ostina a chiedere tempo per vedere la migliore versione della sua nuova creatura, ricordando come in passato le sue squadre abbiano impiegato anche dei mesi ad assorbire completamente le sue idee calcistiche, ma la Juve è una realtà a parte e la premura si avverte più forte che altrove.