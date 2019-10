Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Inter-Juventus ha emesso un verdetto: ora la squadra bianconera inizia davvero ad avere la fisionomia del calcio di Maurizio Sarri, pur avendo cambiato a sua volta la natura del suo allenatore. Meno tattico e più tecnico, non coltiva più un'idea buona per tutta la stagione, ma guarda di partita in partita dando risalto al talento delle individualità.