Ha destato stupore la dichiarazione di Andrea Agnelli a proposito del suo gradimento per Pep Guardiola. Non c'è nulla di male nel mostrare gradimento per un allenatore, ma il presidente della Juve ha lanciato indirettamente un messaggio al suo attuale tecnico, Sarri, e anche alla squadra.