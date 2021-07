Provando a dare un giudizio adesso che iniziano i ritiri vedo tre squadre davanti a tutte le altre in Serie A: sono. Laperché era la più forte anche l'anno scorso, buttata via da un centrocampo incompatibile ma facilmente migliorabile. Ilperché non ha bisogno di niente e può ricominciare da Osimhen. Laperché è migliore del suo settimo posto, aveva solo bisogno di un carattere che Mourinho le darà in abbondanza, mentre Xhaka porterà un equilibrio più coerente con il calcio del tecnico e avrà poi anche Zaniolo.Non posso mettereperché ha perso Conte, la vera impronta della squadra era la sua e a questo si aggiunge la partenza di Hakimi. Manca comunque molto alla fine del mercato, ma non penso che i tanti giocatori che arriveranno non saranno in grado di spostare le gerarchie. Sarà un campionato più di grandi allenatori che di grandi giocatori. La cosa più importante, e in questo metto anche, sarà giocare per lo scudetto. Giocare solo per il 4° posto sarà un'occasione sprecata.