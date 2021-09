E’ stata una partita in cui abbiamo perso freschezza di gioco e di idee, c’è stato impegno di fondo, non cattiveria. Ma nessuno vive di sole vittorie. E’ normale cercare sempre di capire quello che accade, meno normale è giudicare sempre. Non siamo stati mai una squadra di campioni assoluti, ma siamo i campioni d’Europa. Non è un peccato. Abbiamo giocato partite finite con lo stesso punteggio con Spagna e Inghilterra appena cinquanta giorni fa beandoci tutti del trionfo, senza discutere niente. Se adesso viene il tempo di restituire qualcosa, facciamolo e basta. Il conto è attivo.Nel settembre dell’82 giocammo la nostra prima partita da campioni del mondo. Era all’Olimpico, contro la Svizzera. Perdemmo uno a zero. Erano gli eroi di Spagna, gente immortale, fecero peggio di questi eroi attuali. Non sarebbe giusto prendere l’Italia di ieri come modello di futuro, non se lo merita l’Italia e non lo merita nemmeno il buon senso. Non corriamo a giudicare, non sarebbe serio.