Un carro armato davanti al Marakana: è questa l'ultima trovata della Stella Rossa, che ha deciso di accogliere così gli svizzeri dello Young Boys. Ieri il ritorno del preliminare di Champions League, finito con un pareggio per 1-1. In virtù del 2-2 della gara d'andata in Svizzera, la Stella Rossa è riuscita a superare il turno. Ma a far notizia, e polemica, è stato il particolare bellico. La scelta del club serbo non è piaciuta alla vicina Croazia, che l'ha definita una "provocazione inaccettabile". Il motivo è presto detto: il cingolato, un T-55, sarebbe stato utilizzato durante la battaglia di Vukovar, città croata assediata dalle truppe serbe durante la guerra del 1991.



LA REPLICA - Il viceministro dell'interno serbo Nebojsa Stefanovic ha spiegato che il modello esposto fuori lo stadio è un'attrazione turistica, nulla più: "Si tratta di qualcosa che assomiglia a un carro armato, e che in nessun modo può costituire una minaccia per le persone". La Stella Rossa sui propri canali ufficiali ha sottolineato: "Il carro armato è una nuova attrazione per lo stadio del Marakana e non di un gesto di provocazione".