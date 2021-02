Drogba in Italia. Non Didier, ma Isaac, figlio dell'ex Chelsea e Marsiglia, che firma con la Folgore Caratese, club di Serie D, reduce dal ko contro il Gozzano capolista e ora settimo in classifica ma a due punti dal quinto posto occupato da Caronnese e Castellanzese. Attaccante, 178 cm, Isaac è cresciuto nel Chelsea e ha vestito anche la maglia del Guingamp Under 19. Può ricoprire anche il ruolo di esterno offensivo il classe 2000.