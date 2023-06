Tante volte nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere Lauren Summer sugli spalti degli stadi, di calcio e non solo, mentre attira su di sè l'attenzione mostrando le sue grazie in topless, fino ad ammettere che il suo scopo "è quello di distrarre i calciatori". Ci sarà riuscita per davvero? Di sicuro le sue immagini fanno il giro del web. Su Instagram, la bellissima modella ha un seguito di 2.5 milioni di followers sulla sua pagina ufficiale. E nel giorno in cui inizia l'estate, cosa c'è di meglio che rilassarsi con un po' di Summer?



