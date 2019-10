AAA gol cercasi. L'appello lanciato dal Cholo Simeone alla dirigenza dell'Atletico Madrid è piuttosto chiaro: servono giocatori che portino in dote gol e assist. L'ultima idea per il mercato dei Colchoneros è ​Chimy Ávila, esterno sinistro dell'Osasuna. Secondo fichajes.net, l'argentino classe '95 sarebbe la richiesta di Simeone per il mercato invernale. La clausola da 25 milioni di euro non spaventa i madrileni che pensano di portarlo al Wanda ​Metropolitano per una cifra ampiamente inferiore.