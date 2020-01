L'ex centrocampista del Milan Massimo Donati ha parlato a Radio Sportiva di Mattia Caldara, difensore rossonero vicino al ritorno all'Atalanta: "In una squadra come l'Atalanta in cui tutto funziona bene è tutto più semplice. Le qualità del giocatore non si discutono, sono di livello. Ora sta a lui decidere la destinazione giusta per ripartire alla grande".