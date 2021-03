Mancano ancora tre mesi al termine della stagione ma in casa Juventus è già tempo di bilanci. Al di là della posizione di Pirlo, e degli obiettivi che la squadra saprà raggiungere, c'è una certezza: la rosa va rivista, troppi gli elementi che hanno deluso, ancora una volta. In estate Paratici e la squadra di mercato si occuperanno del difficile compito di piazzare gli esuberi e in questo potrebbe venire in aiuto un ex Juventus, oggi presidente del Marsiglia: Pablo Longoria. La squadra francese, infatti, sarebbe interessata ai profili di Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi: due giocatori che sarebbero già con le valigie in mano.