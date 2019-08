Gary Pallister, ex difensore e bandiera del Manchester United tra il 1989 e il 1998, ha parlato dell'addio di Romelu Lukaku, nuovo giocatore dell'Inter: "Credo che Lukaku sia un centravanti capace di segnare parecchi gol, ma è troppo pesante per il gioco dello United. Ha l'istinto del bomber, ma in questo momento necessitiamo di un giocatore più leggero".