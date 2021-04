Walter Novellino, ex giocatore del Milan, e allenatore, tra le altre, di Modena, Palermo , Samp, Torino e Perugia, parla a Tutti Convocati della Juventus: “Non riesco a capire la Juve in questo momento. E’ amorfa, eppure i giocatori ci sono. Questo continuare a palleggiare da dietro non lo capisco”.