Alessandro Diamanti, ex Nazionale (17 presenze e 1 gol fra il 2010 e il 2013), intervistato dal Corriere dello Sport parla del suo no alla Juventus: "Nella Juventus e in altre due grandi squadre non ci sono andato a giocare per scelta. È mancato sempre qualcosa. No, sì, no, sì, no, sì, e poi alla fine non se n’è fatto niente. E un’altra volta non ci sono andato per riconoscenza nei confronti del Bologna, che l’anno prima mi aveva consentito di giocare in Nazionale".