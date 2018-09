È il momento di porre l’interrogativo. PerchéLa massima organizzazione del calcio italiano. E lui, che di quell’organizzazione è, si eclissa.Intanto che egli aleggia,I tribunali sportivi sono ingolfati da procedimenti per cause più disparate:e causa invasione di campo ma con omologazione del risultato,con un tratto di matita e grave scorno per i club cui toccherebbe il diritto al ripescaggio, usenza sapere quando i campionati partiranno né quali società vi parteciperanno.E ancora:, con quest’ultimo che continua a rimandare indietro i provvedimenti accusando i primi di mollezza nel giudizio;, e che nei mesi appena trascorsi ha fatto registrare laTutto ciòper la prima volta dopo 60 anni, e senza che la lezione sia servita se si deve giudicare dalloDavanti a tutto ciò, e senza nemmeno guardare alle responsabilità di ruolo che pure andrebbero chiamate in causa, avete sentito proferire una sola parola dal DG federale, che pur risulta pienamente in corso sia nelle mansioni che nello stipendio? O avete avuta minima percezione di una qualche sua iniziativa per trovare soluzioni e porre un argine allo sfacelo?E dunque c’è un senso se, che sta adempiendo egregiamente al compito. Però ci sono eredità che non possono essere usurpate. Per esempio, rimanendo su uno dei temi citati sopra, quello riguardante le recenti fortune della nazionale azzurra.. Ahilui, web canta:disse nei giorni di fine agosto 2016.Poco più di un anno dopo, a seguito dell’umiliazione mondiale, sia Tavecchio che Ventura hanno lasciato l’incaricoUna piazza che per il momento è occupata dal greco TheodoreCostui èhe lo stesso presidente Fifa starebbe meditando di candidare alla presidenza Uefa,Un appuntamento rispetto al quale la FIGC si è schierata con mossa tanto prematura quanto improvvida, poiché già lo scorso 21 agosto il commissario Roberto Fabbricini ha espresso l’endorsement a Ceferin. Con ben sei mesi d’anticipo. E senza il minimo garbo istituzionale, cui avrebbe dovuto attenersi un commissario consapevole che a breve non sarà più a capo della Figc. E che dunque avrebbe fatto meglio a astenersi dal legare l’istituzione a una dichiarazione politica di tal peso.Che però nel frattempo, e a dispetto dell’evanescenza nel ruolo,Raccontano un gustoso retroscena sulla riunione fra le componenti Figc avvenuta lo scorso giovedì 20 settembre a Roma, presso l’Hotel Eden.Le indiscrezioni narrano che la principale preoccupazione di Marotta, nel dialogo coi papabili presidenti federali Gabriele Gravina e Cosimo Sibilia, riguardasse laDel resto, fosse mai che Uva venisse bloccato sul più bello nel condurre la sua opera da “efficientatore”. Ne avete mai sentito dire?Noi di Calciomercato.com lo faremo una prossima volta.@pippoevai