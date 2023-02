In Francia è stato rivelato un episodio curioso su una partita del Nizza: nella gara di fine gennaio vinta 1-0 con il Lille, nei bagni dello stadio stavano girando un film porno. Lo racconta 20 Minutes, secondo il quale la società francese avrebbe già esposto denuncia per l'accaduto; e la stessa cosa intende fare anche la società Nice Eco Stadium, propretaria dell'impianto, per "associazione dell'immagine dello stadio con attività pornografica".



I tifosi divertiti si sono scatenati sui social. Protagonista dell'episodio è stata una donna che aveva dichiarato: "Prima di entrare in uno spogliatoio, forse inizierò con un tifoso". Dopo un primo rifiuto, ha trovato uno spettatore consensiente.