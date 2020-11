IL TABELLINO:

alla corte del quale, ai tempi del Genoa come giocatore e brevemente come secondo, aveva imparato i primi rudimenti del mestiere di allenatore. E l’ha fatto addirittura nella tana del maestro, a Bergamo, un campo minato per qualunque ospite.Per una volta però si dia al Cesare veronese quel che è suo. Il Verona ha vinto giocando una strepitosa partita per cuore, corsa, organizzazione e sagacia tattica. Anche a dispetto degli infortuni che hanno decimato la già mutilata difesa, prima eliminando Lovato e nel finale Ceccherini. Comunque la si giri, la partita di Bergamo ci ha detto che è nata una stella, di provincia ma fulgidissima. L’Atalanta le ha provate tutte, Gasperini nel corso della ripresa ha cambiato l’intera batteria di attacco, ma senza esiti. La palma dell’eroe massimo, fra gli eroi gialloblù (Dawidowicz, Tameze, Dimarco, Zaccagni) l’ha meritataE impeccabile in ogni circostanza. Il grande Fulvio Bernardini diceva. “Datemi un portiere che para e davanti uno che segna e con gli atri nove mi arrangio io”. Ecco,Nel frattempo si sistema nei quartieri alti della classifica, e buon pro gli faccia. Massa ha arbitrato con polso e saggezza, ignorando qualche protesta ma così si fa, mai esasperare gli animi già bollenti. Manca il giallo a Lovato ma sono dettagli., la Dea non perde un grammo della sua irruenza, La fresca gloria di Anfield è un propellente fantastico. Senonché di fronte c’è il tosto e organizzatissimo Verona dell’allievo Juric. E si vede. Le squadre si schierano a specchio con l’albero di Natale, due uniche punte (Zapata e Di Carmoen) sorrette da una doppia rampa di lancio (Gomez e Ilicic in nerazzurro, Barak e Zaccagni in gialloblù) e centrocampo aggressivo: al trio Hateboer-De Roon . Freuler si contrappongono Faraoni-Tameze-Dimarco e sono scintille, pressing e contropressing forsennati nella tonnara mediana e rapidi e ficcanti affondo nel cuore della difesa avversaria.che lo anticipa, quando può e lo francobolla sempre. O quasi. Al quarto d’ora in verità il bisonte nerazzurro si divincola e piomba sul pallone servito in rinvio da Gollini, Lovato si arrangia col mestiere di un veterano (braccia e mani sul colombiano),Non ha torto, il fallo e il giallo ci stavano tutti, il rosso no perché Faraoni stava sopraggiungendo a chiudere la corsa di Zapata verso Silvestri con una diagonale pregevole. Prima palla gol Atalanta due minuti dopo,calciando ben oltre la sbarra. Al 20’ Gasperini si lamenta per un fallo a sui giudizio capovolto e stavolta, un centrocampista arretrato, le salmerie di Juric sono sguarnite in fatto di difensori. Ai box c’è Magnani, assieme a Vieira, Kalinic, Benassi e Roegg. E la bilancia da lì in avanti pende dalla parte della squadra del Gasp. La marcatura di Dawidowicz su Zapata scimmiotta quella vigorosa e attenta di Lovato, Danzi si schiera a destra in linea con Ceccherini (poi ammonito) a sinistra, e non è più un bel vedere per i gialloblù. La Dea si rovescia come una furia sull’avversaria, che rincula a presidio della porta di Silvestri. Gomez ne inventa una della sue, si beve Danzi e spara un diagonale assorbito da Silvestri che poco dopo viene chiamato in causa da Zapata, anticipato con un uscita al limite dell’area di rigore.Il primo quarto d’ora è il festival delle occasioni create e perdute dalla Dea, interrotto dall’incrocio dei pali scheggiato con un missile dai 25 metri di Veloso.dal carapace come una testuggine stanca di essere presa a calci, Di Carmine manca per un pelo a tre metri da Gollini l’appuntamento col gol, Juric lo richiama assieme a Ilic e butta dentro Salcedo e Colley. E’ il prologo alcon un mancino in diagonale al fulmicotone. L’ultima mezzora è uno spettacolo. Il Verona mica scende nel bunker, anzi. Attacca sfruttando gli spazi concessi dall’Atalanta che. Favilli spreca la palla del 2-0. Muriel si segnala per un paio di limpidi spunti palla al piede conclusi con tiri fuori bersaglio e infine al minuto 43,Verona che potrebbe triplicare in contropiede, ma Favilli e Salcedo si fanno mangiare dai recuperi di Toloi e Palomino.Atalanta-Verona 0-2 (primo tempo 0-0)Marcatori: 17' s.t. Veloso (V), 38' s.t. Zaccagni (V).Assist: 38' s.t. Veloso (V).ATALANTA (3-4-1-2): Gollini (21' s.t. Sportiello), Toloi, Djimsiti, Palomino, Hateboer, de Roon, Freuler, Mojica (32' s.t. Ruggeri), Iličić (18' s.t. Lammers), Gomez (32' s.t. Diallo), Zapata (18' s.t. Muriel). All. Gasperini.VERONA (3-4-1-2): Silvestri, Ceccherini (29' s.t. Favilli), Lovato (31'p.t. Danzi (1' s.t. Veloso)), Dawidowicz, Faraoni, Tameze, Ilic (13' s.t. Colley), Dimarco, Zaccagni, Barak, Di Carmine (13' s.t. Salcedo). All. Juric.Arbitro: Davide Massa di Imperia.Ammoniti: 20' p.t. Gasperini (A), 39' p.t. Ceccherini (V), 45' p.t. Dawidowicz (V), 15' s.t. Toloi (A), 35' s.t. Diallo (A), 37' s.t. Veloso (V).