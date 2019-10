I malumori nello spogliatoio del Manchester United sono più che mai attuali. La panchina di Solskjaer è in bilico e la squadra non riesce a dare risposte soddisfacenti sul campo. La situazione sta portando alcuni giocatori a fare importanti riflessioni sul futuro: uno di questi è Marcus Rashford. Secondo il portale fichaes.net, il gioiello casse '97 sarebbe stufo di aspettare una nuova epoca d'oro dello United e il pensiero di cambiare aria sta prendendo sempre più corpo.

Il 21enne inglese in questa stagione è stato comunque uno dei più positivi della rosa dei Red Devils: 3 gol e 2 assist in 10 apparizioni.