Rayan Ait-Nouri sta bruciando le tappe e in Ligue 1 con l'Angers sta stupendo per personalità e qualità. Tanto che ​secondo Le Courrier de l'Ouest, il Paris Saint Germain si starebbe già muovendo per il classe 2001 e a sbloccare la situazione potrebbe essere proprio il suo potente agente Jorge Mendes. "Il PSG è un grande club, ma io sono ancora giovane - ha rivelato lo stesso ​Ait-Nouri a chi gli domandava de suo futuro. Sto bene all'Angers e la mia priorità è fare bene qui".