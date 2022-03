Sergio Brio, ex difensore della Juventus, intervistato dalla Gazzetta dello Sport parla di Paulo Dybala, in scadenza di contratto con i bianconeri a giugno 2022: "Per battere il Villarreal alla Juve sarebbe servito il vero Dybala, un giocatore per cui stravedo ma a cui manca veramente troppo la continuità. Pur stimandolo molto, capisco anche i dubbi della società sul rinnovo del contratto: decisione difficilissima".