Un italiano alla guida dell'Association of Tennis Professionals. Andrea Gaudenzi è il nuovo presidente dell'Atp e il suo incarico quadriennale partirà dal 1° gennaio 2020. Classe '73, professionista dal 1990, lungo la sua carriera in campo ha collezionato tre titoli nel circuito maggiore raggiungendo come best ranking la 18esima posizione mondiale. Come ricorda Repubblica, dopo aver appeso la racchetta al chiodo nel 2003, Gaudenzi si è diviso fra l'attività di imprenditore e quella di dirigente sportivo all'interno del mondo del tennis. Il 46enne romagnolo ha esperienza in svariati settori, tra cui marketing sportivo, intrattenimento, dati, tecnologia e media. Più di recente, Gaudenzi è stato determinante nel suo ruolo nel consiglio di amministrazione di Atp Media, guidando con successo la ristrutturazione del business che funge da braccio di trasmissione dell'Atp Tour. E non a caso è stato scelto all'unanimità dal Board dei direttori dell'associazione che riunisce i giocatori professionisti di tutto il mondo.



"L'Atp ha svolto un ruolo centrale nella mia vita in molti modi e avere questa opportunità è un vero onore - commenta Gaudenzi, come si legge su Repubblica -. Non vedo l'ora di supervisionare la direzione futura del Tour e sfruttare il successo e la popolarità globale di questo sport in quello che è senza dubbio uno dei momenti più entusiasmanti nella storia del tennis professionistico maschile. Sono molto grato per questa opportunità e non vedo l'ora di iniziare".