Oltre alle 32 nazionali, inscenderà in campo un’altra squadra che proporrà grandi novità.. Stiamo parlando di Stephanie(dalla Francia), Salima(dal Ruanda) and Yoshimi(dal Giappone), ma non saranno sole. Con loro anche: Neuza(dal Brasile), Karen Díaz(dal Messico) and Kathryn(dagli Stati Uniti). Per l’Italia ci sarà Daniele. Confermata laintrodotta a Brasile 2014, sarà presente anche quella del, ormai prassi anche in Champions League. A dominare il contingente in Qatar sono le delegazioni europee e americane. Ecco chi sono gli arbitri prescelti.- Arbitro FIFA dal 2013, era al Var a Russia 2018, ha diretto la finale del Mondiale per Club 2019 tra Liverpool e Flamengo.– Già presente alla Coppa d’Asia nel 2019 e agli scorsi Mondiali.– Ha giocato fino alla terza serie in patria, poi ha arbitrato i Mondiali 2018 ed è impegnato ora nella prima lega australiana.– Si tratta del secondo arbitro cinese a partecipare ai Mondiali.– Esperto arbitro FIFA dal 2010– Nell’aprile del 2022, è diventata la prima donna giapponese ad arbitrare all’estero, in Australia.– Terza apparizione consecutiva ai Mondiali.– Trentasettenne, si trova alla sua prima esperienza iridata.– Uno degli arbitri più chiacchierati in Africa. Era salito alle cronache per aver rifiutato un tentativo di corruzione nel 2018.– Una pioniera. È stata già la prima donna della sua nazione ad arbitrare nei Mondiali femminili e in Coppa d'Africa.– Primo zambiano ai Mondiali nel 2018, ha già arbitrato il Mondiale per Club 2016. È diventato famoso qualche mese fa per aver interrotto la gara tra Tunisia e Mali, prima all’85 e poi al ’89 dopo aver patito un colpo di caldo.– È stato protagonista nella Coppa d’Africa 2021.– Uno dei più giovani tra i prescelti, ha solo 30 anni.– Marocchino di nascita, arriva in America a 18 anni. Ha debuttato nella Mls ed è stato votato miglior arbitro del torneo in 2 delle scorse 3 stagioni.– Arbitro FIFA dal 2013, trentaseienne.–Trentunenne, ha una laurea in matematica e ha arbitrato la finale delle Gold Cup 2021 tra Usa e Messico.– Nel circuito FIFA dal 2014, ha arbitrato tre gare a Russia 2018.– Uno dei più esperti in Brasile, ha partecipato anche all’ultima Copa America.– Nel 2021 ha arbitrato anche nella Coppa araba.– Uno dei più giovani della compagnia a 30 anni, ha arbitrato la semifinale tra Spagna e Giappone nelle Olimpiadi 2020.– Nel 2021 l’argentino è stato il primo arbitro sudamericano ad aver fischiato in un Europeo– Quarantenne, è arbitro FIFA dal 2013.– Carriera lampo la sua. È arrivato nel massimo campionato del Paese dopo soli quattro match di seconda divisione. Nel 2021 è stato impegnato nella Coppa araba.– Trentottenne, è arbitro FIFA dal 2013: ha il giallo facile.– L’unico rappresentante del continente ai Mondiali. È originario del Texas e fa l’insegnante.– Ex portiere, è ai suoi primi Mondiali.– Esperienze in Ligue 1, Supercoppa Europea e Champions League. Si tratta dell’arbitro donna più quotata.– Poliziotto, l’olandese è uno dei più esperti. Impegnato negli scorsi Europei e in Champions League, ha arbitrato la finale di Europa League nel 2018.– Quarantunenne, ha arbitrato 3 gare agli Europei e 2 agli scorsi Mondiali.– Arbitro della finale di Champions nel 2021, è un’istituzione nel suo Paese.– Un habitué di questi tornei: ha arbitrato anche la finale di FA Cup nel 2021. È l’arbitro contro cui si scagliò Buffon in un ormai famoso quarto di finale di Champions League.– Nostro rappresentante ai Mondiali. Ha nel curriculum la finale di Champions del 2020.– Tre gare agli Europei e la finale di Coppa araba, i suoi match più importanti in carriera.– Quarantaquattrenne, uno dei fischietti più esperti inglesi. Ha arbitrato la finale di Nations League ed era lui il direttore di gara del famoso Danimarca-Finlandia, quando Eriksen ha subito un arresto cardiaco in campo.– Presente agli ultimi due Europei e agli ultimi Mondiali. Ha arbitrato la finale di Champions nel 2022.– Ingegnere, Vincic ha arbitrato tre gare negli scorsi Europei e l’ultima finale di Europa League. Nel 2020 è stato arrestato per prostituzione e possesso d’armi. Accuse dalle quali è stato totalmente assolto.