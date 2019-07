Manca un mese all'inizio delle ostilità della Serie A 2019/2020: il 24 di agosto sono infatti previsti i primi anticipi della prossima stagione della massima serie italiana. Nonostante ci troviamo ancora nel pieno delle compravendite del calciomercato, Calciomercato.com ha voluto offrire una panoramica su come giocherebbero oggi le 20 squadre che compongono il nostro campionato. La Juve, reduce dalla vittoria dell'ottavo scudetto di fila, parte ancora una volta davanti a tutti, ma Napoli e Inter incombono.



Ecco le probabili formazioni di tutti e 20 i club, come giocherebbero a 31 giorni dall'inizio della Serie A:





ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, MALINOVSKYI, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata (MURIEL). All. Gasperini



BOLOGNA ((4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, DENSWIL, Dijks; SCHOUTEN, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Destro. All. Mihajlovic ​



BRESCIA (4-3-1-2): JORONEN; Sabelli, Lancini, CHANCELLOR, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. All. Corini​



CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Romagna, Ceppitelli, MATTIELLO; Ionita, OLIVA, ROG; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran



FIORENTINA (4-3-3): DRAGOWSKI; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Dabo, ZURKOWSKI; Saponara, Simeone, Chiesa. All. Montella.



GENOA (4-3-1-2): Radu; JAROSZYNSKI, Romero, ZAPATA, Criscito (BARRECA); ROMULO, Radovanovic, Sturaro; Pandev; PINAMONTI, Kouamé.​ All. ANDREAZZOLI



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, GODIN, de Vrij; LAZARO, BARELLA, SENSI, Brozovic, Asamoah; Perisic, Lautaro. All. CONTE



JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, DE LIGT, Chiellini, Alex Sandro; RAMSEY, Pjanic, RABIOT; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. SARRI



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, VAVRO; LAZZARI, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, JONY; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi



LECCE (4-3-1-2): GABRIEL; BENZAR, Lucioni, ROSSETTINI, VERA; Petriccione, Tachtsidis, SHAKHOV; Mancosu; Falco, LAPADULA. All. Liverani



MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, THEO HERNANDEZ; Kessie (KRUNIC), BENNACER, Paquetà; Suso; Piatek, Cutrone. All. GIAMPAOLO



NAPOLI (4-4-2): Meret; DI LORENZO, MANOLAS, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski (ELMAS); Milik, Insigne. All. Ancelotti



PARMA (4-3-3): Sepe; LAURINI, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, KULUSEVSKI, HERNANI; Gervinho, Inglese (CORNELIUS); KARAMOH. All. D'Aversa​



ROMA (4-2-3-1): PAU LOPEZ; Florenzi, Fazio, MANCINI, SPINAZZOLA; Lo. Pellegrini (DIAWARA), VERETOUT; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. ALL. FONSECA​



SAMPDORIA (4-3-3): Audero; DE PAOLI, MURILLO, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Caprari (Gabbiadini), Quagliarella, MARONI. All. DI FRANCESCO​



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; TOLJAN, GRAVILLON, Ferrari, ROGERIO; OBIANG, Locatelli, TRAORE'; Berardi, CAPUTO, Boga.​ All. De Zerbi



SPAL (3-5-2): BERISHA; Cionek, Vicaari, Felipe; D'ALESSANDRO, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares; MONCINI, Petagna. All. Semplici​

























@AleDigio89