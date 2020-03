Per un, ma che fa rumore, c’è un intero mondo, ben più numeroso, ben più profondo, che deve capire dove andare in questo periodo di emergenza dettato dal coronavirus:. I numeri del 2019, tra società e tesserati, lo indicano come il principale movimento sportivo del nostro Paese:, per il 64% bambini e ragazzi, che giocano a calcio in società dilettantistiche. E ora, che si fa?La volontà è chiara, espressa dalla voce del presidente della, Cosimo, al Messaggero: “Vogliamo finire la stagione. E’ nostro dovere, perché siamo il motore del calcio italiano”. E i numeri elencati prima sono lì a dimostrarlo. Un milione di persone ferme, tante partite, oltre alle 564.473 già disputate, ancora da giocare, i verdetti del campo da inseguire, con la volontà, se si riparte a maggio, di chiudere comunque al 30 giugno.Poi ci sono gli altri numeri, quelli legati al lavoro:. Molte vivono grazie alle sponsorizzazioni locali, piccole imprese che operano sul territorio e finanziano la squadra del proprio paese, oltre alle quote del settore giovanile e della Scuola Calcio: ma se tutto è fermo, tutto rischia di rimanere bloccato. Con molte squadre che rischiano di sparire. C’è la volontà di ripartire, ma anche il rischio di veder svanire parte di questa immensa e vasta realtà.