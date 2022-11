Nessun record per, ma primo posto nel girone confermato. E non è poco. Anzi, è tanto, tantissimo, visto che nel giorno del sorteggio non era affatto scontata la qualificazione degli azzurri agli ottavi della Champions.E se è vero che ci sono stadi che certificano la crescita d’un club e d’una squadra, ebbene, il mitico Anfield, che ne ha viste tante dal 1892 ad oggi, al Napoli, sulle note di You’ll never walk alone, ha rilasciato stasera ilNon rinuncia alla sua filosofia, infatti, il Napoli.E quel che ha in testa e nelle gambe lo mette in chiaro subito: pressione, palla a terra, gioco rapido. Una sfida dichiarata, insomma, a chi negli anni scorsi questo calcio l’ha giocato ed esaltato. E allora, pure se il Liverpool di questi ultimi tempi - almeno in Premier - non è proprio il solito squadrone che s’è visto ed ammirato sino a sei mesi fa,. E convinte di poterlo fare. Ma se la cosa è quasi naturale per il Liverpool che gioca in casa e che vuol sfruttare la Champions per annacquare le delusioni che patisce in campionato, beh, lascia felicemente strabiliati. Nessun timore, solo certezze portano gli azzurri in campo. Azzurri che rispondono colpo su colpo alle iniziative della compagnia di Klopp.Del signor Klopp che lascia ancora fuori mister cento milioni Darwin Nunez e che accanto a Salah e Firmino in prima linea mette Jones, un trequartista ventunenne, bel prodotto della casa. E Jones resta là, sulla fascia sinistra per tenere a bada Di Loirenzo e, forse, anche per non pestare i piedi a Firmino che, come sua abitudine, torna spesso a centrocampo.. Ma se non ride Olivera, sicuramente qualche lacrima versa Alexander, al quale già del “pronti via” Kvaratskhelia fa girar la testa quando il pallone è suo.Dunque s’affrontano senza riserve e a viso aperto, il Liverpool e il Napoli e si bilanciano. Insomma,. Ma qualche emozione c’è: un gomito largo di Alexander sulla schiena di Kvara che va giù in area al limite del pallone sul dischetto (8’); un destro di Ndombele dal limite, ma troppo fiacco per dar fastidio ad Alisson (29’) e trenta secondi dopo una bella parata di Meret su tiro a giro – mezzo giro, va’ – di Thiago. C’è anche dell’altro, ovvio, maResta, comunque, la paratona del portiere azzurro.Equilibrio, dunque nella prima metà della partita. E per il Napoli, un’autorevolezza che manco era scontata in questo match in cui solo, ma non per colpa sua, resta troppo spesso solo. Anzi: isolato là davanti.Comincia male la ripresa per Klopp. Un paio di minuti, infatti, e Milner alza bandiera bianca per un insulto muscolare. Fuori lui e dentro un altro ragazzo: Elliot, nato a Londra, poco più che diciannovenne ma già sperimentato in prima squadra. Nulla cambia, però, per il Napoli dipendente dalla regia bassa di Lobotka e dalle fatiche di Anguissa e Ndombele (a riposo per Zielinski affaticato) in mezzo al campo. Anzi, sfiora la felicità, il Napoli, quando, su calcio libero di Kvara,Niente da fare. Resta il pari, mentre (70’) Lozano dà il cambio a Politano e Klopp “libera” Nunez richiamando Jones. Cerca il successo con un attaccante in più, Klopp. Ed avrà ragione. Perché se è vero che ci provano ancora Osimhen e Kvaratskhelia, - mentre sul prato arrivano anche Zielinski per Lobotka (con Anguissa che si sposta al centro davanti alla difesa) ed Elmas per il georgiano – è altrettanto vero che su corner a dieci minuti dalla fine proprio Nunez approfittando d’una marcatura troppo blanda di Kim schiaccia di testa e sulla respinta di Meret: 35' s.t. Salah (L), 47' s.t. Nunez (L).Assist: -(4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (42' s.t. Ramsay), Konaté, van Dijk, Tsimikas; Milner (3' s.t. Elliott), Fabinho, Thiago (42' s.t. Bajcetic); Salah, Firmino (42' s.t. Carvalho), Jones (27' s.t. Nunez). All. Klopp.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka (38' s.t. Zielinski), Ndombele (43' s.t. Raspadori); Politano (25' s.t. Lozano), Osimhen (43' s.t. Simeone), Kvaratskhelia (38' s.t. Elmas). All. Spalletti.Arbitro: Stieler (Germania).Ammoniti: 36' p.t. Konaté (L), 28' s.t. Alexander-Arnold (L), 50' s.t. Nunez (L).Espulsi: -