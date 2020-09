Un Pistolero per due. Luis Suarez sta diventando il sogno, neanche tanto segreto, di tutte le big d’Europa. Ma se prima, l’ormai ex numero 9 del Barcellona, sembrava inarrivabile, con la rivoluzione in atto in Catalogna, appare proprio che l’attaccante uruguaiano possa accettare nuove sfide. E una di queste porta in Italia dove si ripropone, anche in chiave mercato, il grande duello tra Juventus e Inter. Secondo i betting analyst sarebbero proprio i bianconeri campioni d’Italia i grandi favoriti per accaparrarsi le prestazioni del fenomeno di Salto visto che il passaggio alla corte di Pirlo, come riporta Agipronews, è in quota a 3,00. Un tridente formato da Suarez, Dybala e da Cristiano Ronaldo, grande avversario del Pistolero ai tempi madridisti, metterebbe paura a chiunque in Europa. L’Inter di Antonio Conte però non vuole contrastare la Juventus solo sul campo ma anche in chiave di acquisti. Così, 59 anni dopo, la storia potrebbe ripetersi e un altro Suarez, sempre proveniente da Barcellona, potrebbe indossare nuovamente la maglia nerazzurra. L’Inter è però in netto svantaggio rispetto agli storici rivali: vedere l’ex attaccante di Ajax e Liverpool al fianco di Lautaro e Lukaku pagherebbe 9 volte la posta.