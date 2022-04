Ora, detto così, a strettissimo giro di logica, non si capisce subito. Poi. Sacrifici? Insomma… qualcuno se l’è presa. Intanto "Perché dovrei sentirmi in colpa se accendo il condizionatore? Vado contro la pace?". Poi: "Ma davvero dobbiamo pagare noi per qualcosa che, in fondo, non ci riguarda?". Inoltre: "".Partiamo da qui, dall’ ultima.Facile dirlo dopo ma, se dovessimo interrompere relazioni politiche ed economiche con Paesi non proprio democratici, forse il nostro Pil intero ne risentirebbe, non solo il condizionatore. Con l’emergenza, le cose cambiano e la guerra, una guerra vera vicino a noi non la vivevamo da più di 70 anni.L’UE intanto pensa a una tassa del 10% da applicare all’energia in arrivo dalla Russia ed equiparare i costi del gas nigeriano o algerino, anche se le scorte industriali (queste contano davvero) dovrebbero garantirci un’autonomia fino ad Ottobre. Già:In fondo, agli italiani e agli europei era già capitato di essere costretti a cambiare radicalmente le proprie abitudini all’epoca dei fine settimana a piedi o in bicicletta per il “caro petrolio”. In quel caso, la questione era puramente economica. Ora s’intravede qualcosina in più: una goccia di sudore per sperare di fermare fiumi di sangue innocente.