Per JM vale tutto. Talento inespresso con vocazione alla giocata inutile, uno dei tanti sopravvalutati di questi tempi così frenetici, folletto buono per due dribbling e stop, però capace nelle giornate di grazia di fare la differenza, discontinuo e inaffidabile, gran colpo, anzi no, forse.Il regalo che Reggio Calabria si è fatta per la conquista della Serie B è un uomo di 33 anni che torna in Italia dopo 4 anni e dopo averne combinate di tutti i colori in giro per il mondo. E’ un calciatore «antico», fuori catalogo, un ribelle - dentro e fuori il perimetro di gioco - che si può assimilare a certi anarchici degli anni ’70, da Zigoni a Vendrame, gente insofferente alle regole.Tecnicamente Menez è (era?) un calciatore capace di tutto e del contrario. Per capirci: nel torneo cadetto del prossimo anno può segnare 15-18 gol; oppure può mandare tutti a scopare il mare e andarsene dalla Calabria dopo due mesi.. E poi la poca adattabilità alla vita di gruppo. E’ un cane sciolto, JM. Lo ricordiamo alla Roma (2008-2011, i suoi amici erano Totti e Mexes), tre stagioni, la miseria di 7 gol, una litigata finita sui giornali fuori da una discoteca; e - dopo una parentesi di tre anni in altalena al PSG - eccolo al Milan (2014-2016), due campionati, 43 presenze, 18 gol complessivi (16 nella sua prima stagione, la migliore, con Pippo Inzaghi in panchina: il più bello un tacco al Tardini di Parma), e un ruolo vago con cui misurarsi nel corso degli anni: attaccante di sinistra, poi di destra, centravanti di movimento, trequartista con una punta di riferimento davanti. Era il suo pregio, si è rivelato il suo limite.Dalla sua ultima volta in Italia ad oggi JM si è perso tra allenamenti saltati nei pochi mesi in Turchia all’Antalyaspor eQuando è esploso - al Sochaux - sembrava davvero un fuori categoria.Disse di no, perché - dimostrando una sorprendente saggezza - aveva bisogno di crescere e formarsi in un ambiente che conosceva.Il post su Instagram con cui ha annunciato il suo passaggio alla Reggina - “Sud, j’arrive” - dice molto di un ragazzo cheIn Francia - ha vestito 24 volte la maglia della nazionale dal 2010 al 2013 - non ha una grande reputazione. I nostri colleghi d’Oltralpe lo considerano un Balotelli francese. Le stesse bizze, la stessa supponenza, la stessa incompiutezza nonostante mezzi tecnici da top-class. La sua parabola è la stessa di alcuni suoi compagni - Nasri e Ben Arfa per citare i casi più significativi - che quindici anni fa sembravano pronti per prendersi il mondo e poi si sono dimenticati la password.