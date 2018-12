"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".nel 1980.nel 1985.nel 1986.. Evoluzione del videogame in 8 bit, che parte con uno dei primi sparatutto della storia per arrivare al più classico videogioco di calcio, degno erede delle "cassette" uscite di moda nei primi anni '90. Per celebrare il suo nuovo, la Major League Soccer ha pensato al passato, a quei passatempo che tenevano compagnia sulla console o sul Game-Boy. Ed ecco spuntare Josef Martinez, già capocannoniere in stagione condi Regular Season, pronto a sfidare con Atlanta i Portland Timbers nella finale di MLS Cup,- La corsa solitaria, le monete da prendere, gli avversari da evitare, la fusione con, la chioma bionda dae quella musichetta, accompagnata dal tintinnio delle monete che rende tutto estremamente bello. In alto, nel più classico spirito anni 90, l'energia che sale e il numero di monete raccolte. Tante, tantissime. Come i voti nella corsa al titolo di MVP.- Per il ruolo di miglior giocatore del campionato, titolo che porta il nome di Landon Donovan, hanno votato calciatori, giornalisti e staff tecnici. Dei fantastici 5, Martinez, Almiron, Ibrhaimovic, Rooney e Vela, l'ex Torino ha raggiunto il top con il. E? Terzo, alle spalle di Miguel, compagno di fusioni del venezuelano, e prima della leggenda inglese. Sfida senza storia, quella vinta dal nativo di Valencia.@AngeTaglieri88