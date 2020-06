Una doppietta fondamentale per la rincorsa Champions della Roma e che ha mandato in frantumi i sogni della Sampdoria di uscire dall'Olimpico con punti preziosi in chiave salvezza. E che i due bellissimi gol di Edin Dzeko abbiano lasciato il segno alla squadra di Claudio Ranieri lo dimostra anche la reazione del patron blucerchiato Massimo Ferrero (noto tifoso giallorosso), pizzicato nel cuore della Capitale - con addosso la maglia del club genovese - da un tifoso della Roma.



"Presidente, la saluta Dzeko", il messaggio beffardo rivolto al numero uno della Samp. "Chi?", la sua risposta. "Edin", la specifica del tifoso giallorosso, intento a riprendere lo scambio di battute col suo smartphone. "Ma vaff...", la replica finale di un Ferrero che evidentemente non ha ancora digerito i due gol rifilati dal centravanti giallorosso, che hanno vanificato il gol del vantaggio firmato da Gabbiadini.









Un tifoso della #AsRoma si fa beffe del patron della Sampdoria #Ferrero , la reazione è esilarante #Dzeko pic.twitter.com/Jt1Omq9P33 — Andrea Distaso (@AndreaDista83) June 25, 2020