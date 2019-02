Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’Arsenal sta pensando a Monchi come direttore tecnico per il prossimo anno. Il quotidiano inglese riporta l’intenzione dei Gunners di affidare il nuovo ciclo all’attuale dirigente della Roma, dopo che Sven Mislintat ha lasciato il club.



Ricordiamo che Monchi è arrivato alla Roma nell’estate 2017 e dopo un’ottima prima stagione coronata dal raggiungimento della semifinale di Champions, quest’anno la squadra non sta rendendo come previsto.