In questo 2020 pieno di situazioni difficili da gestire e momenti di estrema tristezza, finalmente c’è spazio anche per le buone notizie.La lotta ai cambiamenti climatici è una delle battaglie più importanti da affrontare al mondo, perché ne va della qualità della vita di tutte le persone. È necessario lavorare con il preciso scopo di una progressiva riduzione in modo da rendere il pianeta un posto sempre più green e allo stesso tempo più sostenibile.Non è tardata ad arrivare sui social la soddisfazione per aver fissato questo importante obiettivo a breve termine. La presidente della Commissione Europea,, ha espresso in un tweet la sua felicità per questo importante accordo, che arriva un anno dopo l’adozione del Green Deal europeo, che prevede di far diventare l’Europa il primo continente a neutralità climatica.Per quanto riguarda l’Italia, i commenti pieni di soddisfazioni per questo traguardo sono arrivati dal Commissario per l’Economia,, che ha twittato queste parole: "E adesso l’accordo sulla proposta della Commissione di portare almeno al 55% la riduzione di emissioni entro il 2030". L’Europa fa sul serio. Anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, direttamente da Bruxelles, ha affidato a Twitter le sue prime considerazioni: "Nottata intensa di lavoro al Consiglio Europeo coronata dalla chiusura positiva su #GreenDeal. Neutralità climatica pensando alle nuove generazioni".La strada intrapresa è sicuramente quella giusta. Adesso servirà il coraggio di compiere quelle scelte, magari a volte anche impopolari, per far sì che la strada verso l’abbattimento delle emissioni venga intrapresa da tutto il mondo, in modo da vincere una volta per tutte questo potente nemico invisibile quale è l’inquinamento.