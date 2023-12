Derby regionale a senso unico secondo i bookmaker quello tra Lazio e Frosinone: sono i padroni di casa a partire davanti in quota e si giocano vincenti tra 1,62 e 1,72 contro il colpo esterno degli uomini di Di Francesco, che non hanno mai vinto in trasferta e hanno perso le ultime sei fuori casa, che oscilla tra 5 e 5,50. Nel mezzo, il pareggio paga 3,90 volte la posta. Nei quattro precedenti tra le due squadre il Frosinone non è mai riuscito a trovare la rete, e anche per questa sfida gli esperti puntano sul No Goal a 1,80 contro il Goal a 1,97. La Lazio avrà bisogno di trovare punti decisivi per risalire la classifica ma dovrà fare i conti con le pesanti assenze di Luis Alberto e, soprattutto, Ciro Immobile. A prendere il posto del capitano biancoceleste dovrebbe essere Valentin Castellanos, che ha segnato una sola rete in Serie A e vorrà fare bene: un gol dell’argentino si gioca a 2,85. Sarà sfida al connazionale Matias Soulé, a secco nelle ultime quattro giornate e pronto a trascinare la squadra con una marcatura, offerta a 5,20.