Antonio Cassano non sarà più un ospite fisso di Tiki Taka. Trovano conferme le indiscrezioni riportate da Repubblica nella mattinata di oggi e che vogliono l'ex talento di Bari, Inter, Roma, Milan e Samp escluso dal programma delle reti Mediaset per un comportamento non consono.



Fra i corridoi di Cologno Monzese si vocifera di una lite pesante andata in scena fuori onda con la bellissima Giorgia Venturini (di cui vi mostriamo le FOTO nella nostra gallery), altra presenza fissa insieme a Wanda Nara del programma. Voci che per ora non trovano conferme, ma che alimentano i gossip di un Cassano furioso.