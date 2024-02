Una lotta salvezza mai vista: otto squadre, ecco tutti gli scontri diretti

G.M.

In Serie A non si era mai vista una lotta salvezza così serrata e con così tante squadre coinvolte. Dalla 13esima alla 20esima posizione della classifica attuale, dopo 26 giornate di campionato, ci sono infatti otto squadre, tutte in battaglia per restare in Serie A anche nella prossima stagione. La classifica, ad oggi, recita: Empoli 25 punti, Lecce 24, Udinese 23, Frosinone 23, Sassuolo 20, Verona 20, Cagliari 20, Salernitana 13.



Il quadro ovviamente comprende squadre che stanno attraversando momenti diversi, come risultati e come umore. Si va dal lanciatissimo Empoli di Davide Nicola (2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime cinque giornate) alla Salernitana di Fabio Liverani, la squadra più staccata e più in difficoltà, passando per altre sei realtà, fra le quali anche il Lecce di Roberto D'Aversa e il Frosinone di Eusebio Di Francesco, che avevano entrambe fatto un girone d'andata con risultati eccezionali, mantenendosi in zone più che tranquille della classifica, ma che ora si ritrovano coinvolte nella lotta per non retrocedere.



Il prossimo turno di campionato sarà importante in chiave salvezza. Fornirà quindi qualche informazione in più riguardo lo stato di forma delle squadre. Sono tantissimi infatti gli scontri diretti: Udinese- Salernitana, Verona- Sassuolo, Empoli- Cagliari e Frosinone-Lecce, le ultime 8 della classifica si sfidano nella stessa giornata.



