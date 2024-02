Frosinone, Di Francesco: 'Vorremmo uscire dal campo con i risultati e non solo con i complimenti'

Eusebio Di Francesco ha parlato nel prepartita di Juventus-Frosinone, dicendo la sua sulle aspettative rivolte al match. Queste le sue dichiarazioni:



COSA DEVE CAMBIARE - "Essere più determinati in fase difensiva, concedere meno e aver maggiore cinismo. Vorremmo uscire con risultati positivi dalle partite e non solo con complimenti".



RENDIMENTO IN TRASFERTA - "Credo che sia dovuto a un insieme di cose, casualità e situazioni che non sono andate nel modo giusto. Dobbiamo lavorare al meglio e indirizzare i ragazzi nella giusta direzione. Sapendo che oggi è una partita difficile sia per la squadra sia per il contesto".



MOLTI CAMBI - "L'identità non cambia, gli interpreti sì. L'attenzione nei vari momenti della gara e la capacità di essere compatti dobbiamo metterla in campo ed è una cosa a cui tengo tantissimo."