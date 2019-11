Una serata evento di beneficenza, con una parata di cantanti, artisti, calciatori, leggende del pallone. All'evento 'Una serata di stelle per il Bambino Gesù'era presente anche l'attaccante della Lazio Ciro Immobile. Ai cronisti presenti, Immobile ha raccontato tutta la sua soddisfazione: "Sono felice di essere qui, lo facciamo per i bambini, lo facciamo per una giusta causa. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo, potremmo fare di più. Per loro questa è una serata speciale, ci teniamo particolarmente. Siamo davvero felici, come ho detto e speriamo sia una serata divertente e alla gente piacerà quello che facciamo. La visita al Bambino Gesù emozionante? Assolutamente sì. Non era la prima volta, ci sono stato 3-4 volte e vedere la gioia negli occhi dei bambini mi riempie il cuore ed è la cosa più bella che esiste. A volte i bambini sorridono anche dopo aver visto un gol e qualcosa che li faccia sorridere è soddisfacente. Quando siamo andati a fare la visita è stato emozionante e toccante vedere la gioia nei loro occhi. Questa serata vale ancora di più per questo, ci lascerà sensazioni uniche che non provi con altre cose. Regalare un sorriso a questi bambini è la cosa più importante. Loro si divertono con poco: con un gol, un abbraccio, quando vedono noi".