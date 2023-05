Nesta e Pirlo, dopo Grosso e Gilardino. E Buffon, che con il Parma si gioca il playoff per andare in Serie A (questa la semifinale di andata contro il Cagliari). Senza dimenticare Pippo Inzaghi, Cannavaro e De Rossi, che non hanno avuto grande fortuna con Reggina, Benevento e Spal. La Serie B è pronta ad accogliere, anche se nel caso dell'ex difensore si tratta di un ritorno, altri due campioni del Mondo del 2006,proprio come hanno fatto gli attuali allenatori di Frosinone e Genoa.promossa in Serie B dopo aver vinto il Girone B davanti ad Entella e Cesena. Prenderà il posto di Aimo Diana e firmerà un contratto fino al 2024, con opzione fino al 2025. Per il 47enne si tratta della quarta esperienza in panchina dopo quelle tra il 2015 e il 2017 con Miami FC, nella Nasl, la seconda lega per importanza statunitense, e in Serie B con Perugia (2018-19, ha lavorato con Goretti, che l'ha scelto per la Reggiana) e Frosinone (2019-2021).Anche Pirlo potrebbe sposare un nuovo progetto in Serie B.Via D'Angelo, spazio all'ex Juve (già cercato lo scorso anno prima dell'arrivo di Maran), in vantaggio su Baroni del Lecce. Il 44enne ha nel cv un'annata alla Juve, quella del 2020-21, chiusa con la vittoria della Supercoppa Italia contro il Napoli e della Coppa Italia contro l'Atalanta, e una stagione, l'ultima, in Turchia, al Fatih Karagümrük, club di Istanbul.