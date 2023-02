e di non fermarsi alle etichette e alle cazzate. Messa giù così, è una dichiarazione difficile da non condividere e da sposare; poi però ogni frase detta in pubblico, a maggior ragione se hai la responsabilità tecnica di una squadra come la Juventus, va contestualizzata e analizzata in maniera precisa. Erispetto a quella raccontata ieri in un post-partita in cui l'adrenalina scorreva ancora a fiumi e la tensione per gli eventi delle ultime settimane sembravano aver lasciato il segno.Cifre certamente in miglioramento rispetto a quelle drammatiche della stagione 2021/2022, chiusa con l'undicesimo rendimento a livello offensivo (57 gol) e la quarta difesa (37 reti subite), ma non esattamente rispondenti ai proclami dell'allenatore livornese, che reclamava con orgoglio di aver sempre primeggiato con le sue squadre in queste specifiche classifiche.Il problema qui è un altro però e guarda al futuro prossimo e meno prossimo della guida tecnica della. Aggrappata ancora alla speranza di disputare un'Europa League da protagonista e giocarsi al meglio le proprie chance in Coppa Italia contro l'Inter per dare un senso ad una stagione fortemente segnata dalla precoce eliminazione dalla Champions e da un campionato sul quale la penalizzazione di 15 punti ed il rischio di nuove sanzioni per l'inchiesta sul fronte stipendi sono punti di domanda troppo grandi per essere ignorati.Se Bremer continua a vivere di amnesie che stonano e non poco rispetto al rendimento mostruoso almeno del precedente campionato con addosso la maglia del Torino; se Paredes e Locatelli sono giocatori che con le loro nazionali riescono ad esprimere un talento che coi colori bianconeri addosso prontamente sbiadisce,Di fatti. La fase offensiva di un club del prestigio e del blasone della Juventus non rende merito alla sua storia e contro un avversario nettamente inferiore come il Nantes i problemi sono puntualmente riemersi.Problemi che si protraggono da tempo e ai quali si è ancora posto rimedio. Entrerà anche questo nel computo delle valutazioni che la proprietà e la nuova dirigenza della Juventus saranno chiamate a fare prima di decidere a chi affidare il nuovo corso.Quelle che oggi non possono che essere dichiarazioni e prese di posizione di circostanza da parte degli attuali dirigenti - Allegri è il nostro allenatore, Allegri è il nostro punto di riferimento - andranno rilette sotto un'altra veste. Perchè, se i numeri sono l'unica che conta per addentrarsi in determinate analisi, anche il fatto che in 7 partite europee giocate quest'anno la Juve abbia vinto una volta sola contro il Maccabi merita attenzione., un concreto segnale di discontinuità rispetto al percorso intrapreso un anno e mezzo fa. La rivoluzione che dalla prossima estate è destinata ad investire la Juventus passa pure da una politica dei costi ed una gestione molto più attenta alla valorizzazione degli investimenti della società, a maggior ragione sempre più improntati all'abbattimento dell'età media di una delle rose più anziane e costose in Europa. Per Allegri ci sarà ancora spazio?