“Ed è proprio quello che non si potrebbe che vorreiEd è sempre quello che non si farebbe che farei...”Ma lo rivelano anche e soprattutto gli argomenti trattati e certe massime virgolettate sparse qua e là, estremamente incisive benché talvolta concettose, come ad esempio quel(p. 10). L’avete letta? Sono trenta paginette molto orecchiabili. Fa un certo effetto studiarla dopo aver visto e analizzato la prima uscita della sua Juve. L’avversario era il Novara, lo sappiamo. Stupisce comunque la rispondenza assoluta fra quella prestazione e i principi di gioco professati nelladunque non è un coacervo di buone intenzione raccogliticce e raffazzonate, messe insieme soltanto per sbrigare una pratica nel minor tempo possibile. È piuttosto una sintesi nitida molto più concreta ed esaustiva di quanto possa apparire.A Pirlo infatti spetterà l’arduo compito di mostrare ai tifosi juventini il significato di paragrafetti esoterici come il seguente:(p.11). La famosa montagna che finalmente si stacca e va da Maometto.Parliamo di 3-2-5 o in alternativa di 2-3-5, a patto di uscire da un equivoco.e dei momenti emozionali che si alternano in partita”. Ed ecco nelle immagini (sopra e sotto) rispettivamente tratte dal secondo e dal primo tempo di: il terzino di sinistra () sale e conquista la massima ampiezza, l’esterno di sinistra () per conseguenza si accentra, entrando in zona di rifinitura, mentre sul lato opposto il terzino destrostringe e va a formare un terzetto di costruttori che non dobbiamo comunque confondere con una difesa a tre.Una coppia di interni che liquida il rompicapo di Sarri (chi può fare il Jorginho?) e toglie dall’imbarazzo i centrocampisti allenati da un regista-Maestro (vertice basso) come Pirlo. Niente mezzali per ora, niente regista unico.Pirlo, da allenatore, non ha ancora inventato nulla, sia chiaro. Ad esempio questa cosa del passaggio da una struttura all’altra si vede in Europa da un po’ di tempo. Basti pensare alCambiano i compiti assegnati ai giocatori, la struttura è simile: in questo caso ad esempio l’ampiezza massima del Manchester City la coprono i due esterni alti, larghissimi, in modo da permettere alle mezzali di affiancare il centravanti nei rispettivi Half-Spaces. Sì, Danilo al City era abituato a stare stretto a impostare accanto al mediano., ma come vedete cambiano ancora le funzioni osservate dai singoli giocatori. Le mezzalii, qui sotto in un Bologna-Juve, si abbassano e si allargano per costruire. I terzini salgono e vanno a coprire l’ampiezza. I tre attaccanti stanno stretti. E così tutto cambia rispetto al calcio di Pep.. Pirlo scrive: “In fase offensiva non abbiamo un modulo fisso ma il posizionamento ed i movimenti in campo dei giocatori sono richiesti dalla ricerca dei nostri principi”. E continua elencando iBisogna pensarli come dei contenitori “che devono essere sempre pieni”. Ma “sono anche delle zone che devono dunque essere sempre riempite, non importa da chi… anzi meglio se con continue rotazioni da parte dei giocatori” (p. 13). Ed ecco che capiamo meglio le posizioni deiUna parte è strutturata, una parte è aleatoria: costruttori e invasori. In zona di rifinitura si entra come in una bolla di indeterminazione. Volti e numeri non contano quasi più.: la sua posizione è stata tra le più instabili e nomadiche nel corso del primo tempo di Juve-Novara. Partiva da sinistra, ma potevamo ritrovarlo al centro dell’attacco, in attesa di ricevere un filtrante dai costruttori.. “L’obiettivo principe della nostra fase offensiva è quello di trovare un giocatore in zona di rifinitura” (p. 14).: “La mia idea della costruzione prevede di salire compatti, superando una linea di pressione alla volta senza forzare verticalizzazioni o lanci” (p. 9).L’azione del primo gol (quello di) va riavvolta e rivista per apprezzare alcuni altri concetti chiave contenuti nella tesi del Maestro.(p.10).Il taglio diserve comunque, anche se non viene premiato. Stressa e allunga la difesa avversaria.nel frattempo sceglie, che dopo un controllo può giocare conIl gallese non forza sul lato forte e chiede sostegno a, il quale velocemente cambia lato con una giocata intermedia per, già predisposto a ricevere internamente.Notate sulla trasmissione del brasiliano peril movimento di. Dopo aver attaccato la profondità con il taglio a vuoto di prima, ora si sposta lungo il perimetro dell’area per garantire al compagno che riceverà il pallone un vertice.corre anche lui a fornire un appoggio.Attorno al francese“Indipendentemente dal ruolo, i giocatori vicini alla palla devono continuamente ricostruire questo rombo” (p. 10). I passaggi che si realizzano al suo interno non sono codificati, bensì il frutto della lettura viva del singolo giocatore, che reagisce tecnicamente agli spostamenti degli avversari.. Il buco in cui si trova il fenomeno non è casuale, ma è il frutto di “un possesso palla dinamico capace di disorganizzare gli avversari facendoli uscire dalle loro posizioni” (p. 9).risulta praticamente ovvia, certamente letale. Esistono altre forme di vita.