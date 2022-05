, protetta però da un vetro di sicurezza. L'episodio è avvenuto domenica 29 maggio presso il museo Louvre di Parigi. Il giovane è riuscito ad ingannare la sicurezza grazie ad una parrucca e una sedia a rotelle, passando per una signora con problemi motori. Facendo ciò, probabilmente, si è trovato davanti alla fila di turisti e a pochi passi dall'opera. Non ci sono video del fatto, ma girano sui social foto e video del vetro della Gioconda sporco di panna, mentre un addetto della sicurezza cerca di pulire il danno accaduto.In altre testimonianze, si vede il giovane mentre viene allontanato dal museo, mentre spinge la sua sedia a rotelle.. Cosa volesse dimostrare in questo modo, però, resta ancora un mistero. Sta di fatto che questo caso non va proprio a favore della sicurezza del museo, che si è fatta distrarre fin troppo facilmente e non è la prima volta che accade.: quello più importante fu di un boliviano in stato confusionale che riuscì a danneggiare il quadro con il lancio di un sasso. Il vetro di protezione non tenne. Si staccò una parte di pittura ad olio di un angolo e furono necessarie settimane di riparazioni per riportare il quadro al suo stadio originale. Nel 1956 fu lanciato dell'acido verso il vetro, senza recare danni. L'ultimo gesto del genere, in ordine cronologico, nel 2011, quando una donna russa, per protestare contro il mancato ottenimento della nazionalità francese, lanciò una tazza verso il dipinto. Anche in quel caso i danni furono evitati dal vetro di protezione.