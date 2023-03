Non era partito al meglio il percorso di qualificazione dell'Italia Under 19 di Alberto Bollini che nel percorso di qualificazione agli Europei di categoria era inciampata una volta di troppo riuscendo a qualificarsi alla Fase Elite dopo il girone eliminatorio, soltanto come miglior terza dell'intero percorso. Oggi però gli Azzurrini hanno compiuto l'impresa e nel "girone della morte" con Germania, Belgio e Slovenia sono riusciti a strappare il pass per la fase finale del torneo che si giocherà dal 3 al 16 luglio a Malta.



Decisivo per il passaggio del turno, dopo la vittoria 3-2 contro la Germania all'esordio e dopo il pareggio 0-0 contro la Slovenia è stato il pareggio per 2-2 ottenuto contro il Belgio. Dopo il vantaggio belga ad opera di Bassette, in chiusura di 1° tempo è stato il rigore trasformato da D'Andrea a riequilibrare la gara. Nel secondo tempo ancora dal dischetto Francesco Pio Esposito ha portato in vantaggio gli Azzurrini che resistono, capitolano su rigore (gol di Stroeykens all'85'), ma con il pari chiudono al primo posto il girone qualificandosi alla fase finale.



TABELLINO

Italia-Belgio 2-2

Marcatori: 3' Bassette (B), 45+2 D'Andrea (rig)(I); 51' Esposito (rig)(I); 85' Stroeykens (rig)(B).

Italia (4-3-3): Mastrantonio; Missori, Dellavalle, Mane, Chiarodia; Pisilli, Faticanti, Lipani (67' Amatucci); D'Andrea (75' Vignato), Esposito, Koeosho (66' Kumi). CT: Bollini.

Belgio (4-3-3): Peersman; Sadiki, Lagae (72' Vermeeren), Spillers, Dony; Mbangula, Mbamba (66' Wasinski), Kuavita (46' Sagrado); Stroeykens, Stassin (64' Vermant), Bassette (63' Canak). CT: Siquet

Arbitro: Karaoglan (Tur).