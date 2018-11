Under 20 - Torneo 8 Nazioni



Italia-Germania 3-3

GOL: 11' Frattesi (I), 36' Gurleyen (G), 38' Otto (G), 47' Scamacca (I), 51' Czyborra (G), 83' Pinamonti (I)

ITALIA (3-5-2): Cerofolini, Del Prato (Colpani 58’), Bettella (Ranieri 78’), Buongiorno, Bellanova, Melegoni (Olivieri 74’), Gabbia, Frattesi, Sala (Antonucci 78’), Pinamonti, Scamacca (Mallamo 74’). (A disp. Varnesecchi, Danzi, Ercolani, Gori). All. Nicolato.

GERMANIA (3-2-4-1): Dahmen, Gotze (Baack 7’), Schlotterbeck, Gurleyen, Czyborra (Itter 77’), Burnic, Muslija (Dorsch 82’), Otto (Amede 73’), Eggestein (Baku 77’), Ozca (C), Otto Y. (Wintzheimer 73’). A disp. Bartels, Amade, Goller, Shabani, Schubert. All. Schonweitz.



CLASSIFICA: Portogallo, Germania e Olanda 8 punti, Inghilterra 7, ITALIA e Svizzera 4, Polonia 3, Repubblica Ceca 1.



19 novembre: Inghilterra-Germania

19 novembre: Repubblica Ceca-Svizzera

20 novembre: Olanda-ITALIA



21 marzo: Inghilterra-Polonia

21 marzo: ITALIA-Repubblica Ceca

22 marzo: Germania-Portogallo



25 marzo: Repubblica Ceca-Olanda

26 marzo: Polonia-Germania