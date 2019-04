Il Commissario Tecnico della Nazionale U-20, Paolo Nicolato, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, insieme a Roberto Mancini e Luigi Di Biagio, tecnici della Nazionale A e Under-21.



IDEE CONDIVISE - "Partiamo dai giocatori per arrivare al sistema di gioco. Partiamo dai giocatori e creiamo un'idea di gioco. Riteniamo che la nostra funzione principale sia quella di valorizzare i migliori talenti che abbiamo. In Nazionale abbiamo poco tempo, cambiare le attitudini in poco tempo è un percorso sbagliato. La linea in cui crediamo prescinde dai sistemi di gioco: annate sono ricche di determinati ruoli, altre il contrario"



LAVORO - "Dobbiamo lavorare sulla filosofia del gioco, sulla tattica individuale. In Italia abbiamo un pessimo rapporto con l'errore, facciamo passare il concetto che non si debba sbagliare, invece l'errore rappresenta un passaggio fondamentale della crescita"



PERCORSO - "Siamo troppo concentrati sul presente, e pochissimo sul futuro. Così siamo diventati bravi a ottimizzare sul presente, ma non a pensare a qualcosa che vada più in là del presente"



MONDIALE UNDER-20 - "Proseguiamo il percorso di un'annata che ho per il terzo anno consecutuvo. Abbiamo avuto la grande soddisfazione di vedere ragazzi utili anche all'Under-21. Non capita tutti i giorni di disputare un Mondiale, abbiamo un grande obbligo, fare del nostro meglio, convinti di poter fare il meglio, sapendo che non sarà facile".