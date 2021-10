L'Italia Under 21 di Paolo Nicolato va in Bosnia a caccia della terza vittoria consecutiva nel suo girone di qualificazione all'Europeo del 2023, con l'obiettivo di mettere pressione alla capolista Svezia in vista del prossimo scontro diretto. Nel gruppo F, i nostri avversari di giornata hanno raccolto appena 2 punti nelle prime tre uscite, ma il nostro ct ha ammonito gli Azzurrini dal rischio di sottovalutare un avversario che sul suo campo ha sempre dimostrato di poter creare problemi anche a formazioni più blasonate, come dimostra l'ultimo pari proprio contro la Svezia.





Qualificazioni Europeo Under 21





BOSNIA-ITALIA 0-1 LIVE

19' Okoli (I), 27' Vignato (I)



LA CRONACA





28' CHE RISCHIO PER L'ITALIA: grave disattenzione di Turati, che un minuto dopo il raddoppio azzurro consegna palla sul rinvio a Misic, che trova però il miracoloso salvataggio sulla linea di Lovato dopo aver aggirato il portiere italiano.



27' RADDOPPIO AZZURRO: altro calcio d'angolo battuto da Tonali e stavolta è Vignato, in spaccata sul secondo palo, ad approfittare della dormita della difesa bosniaca per firmare il 2-0 dell'Italia.



19' ITALIA IN VANTAGGIO: corner da destra di Tonali e stacco perentorio di Okoli, che anticipa di testa il suo marcatore e batte imparabilmente Cetkovic





FORMAZIONI UFFICIALI



BOSNIA: Cetkovic; Dedic, Pavlovic, Barisic, Nikic; I. Savic, Begic; Drljo, Basic, M. Savic; Masic.



ITALIA: Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Calafiori; Ricci, Tonali, Esposito; Colombo, Lucca, Vignato.