Arrigo Sacchi, nei giorni scorsi, aveva attaccato l'Under 21 italiana dopo il ko con la Slovacchia: "Presuntuosi e vergognosi". Oggi arriva la risposta del ct azzurro, Gigi Di Biagio: "Non devo dare nessuna risposta a Sacchi. Lui li ha visti crescere questi ragazzi e se ha detto quelle cose sarà perché ha visto qualcosa di anomalo. Qualche gestione nei momenti della gara bisognerà cambiarla. I ragazzi sono stati i primi a rendersi conto che si sono innervositi perché non si riusciva a giocare bene perché il risultato era negativo".