E' rossoblù la meglio gioventù d'Italia.

Il Genoa è infatti la squadra della nostra Serie A ad aver schierato nel corso della stagione attuale il maggior numero di giocatore Under 21.



Con una percentuale del 19,2% sul totale dei calciatore impiegati, i rossoblù hanno messo in riga in questa speciale graduatoria tutti gli altri club di A, precedendo sul podio Milan e Brescia, assestatisi rispettivamente al 15,5 e al 14,9 %. In termini prettamente numerici a far guadagnare il primato al Grifone hanno contribuito gli impegni da settembre a marzo di dieci giocatori nati dopo l'8 marzo 1999. In particolare si tratta di Nicolò Rovella, Delinho Cleonise, Andrea Pinamonti, Kevin Agudelo, Ionut Radu, Andrea Pinamonti, Christian Kouamè, Francesco Cassata, Filip Jagiello e Cristian Romero.



Una capacità di investire nel futuro che il CIES, l'osservatorio internazionale sul calcio, ha voluto premiare con un attestato di benemerenza.