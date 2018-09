Italia-Albania (calcio d'inizio alle ore 18.30) è un'amichevole tra Nazionali Under 21. A Cagliari gli Azzurrini sono chiamati a riscattarsi dopo la figuraccia fatta venerdì scorso in Slovacchia, dove è arrivata una pesante sconfitta per 3-0. Il selezionatore Di Biagio dà fiducia al milanista Cutrone al centro del tridente d'attacco, completato da Orsolini e Vido. Confermati anche Locatelli e Mandragora a centrocampo.



Dall'altra parte ci sono quattro ragazzi nati in Italia: il portiere Abibi (gioca nel Tirana) è nato a Umbertide, i difensori Tafa (Cuneo) e Kumbulla (Verona) sono nati a Fondi e Peschiera del Garda, a San Severino Marche la punta Vrioni (Venezia), che fino all'Under 18 ha giocato e segnato per l'Italia. Poi ci sono il portiere Kastrati del Pescara e il difensore Maloku del Fano.



Under 21 - Amichevole



Italia-Albania 1-0 (risultato parziale)

GOL: 27' Dimarco



ITALIA: Audero; Depaoli, Mancini, Luperto, Dimarco; Locatelli, Mandragora, Pessina: Orsolini, Cutrone, Vido. (A disp. Scuffet, Montipò, Calabria, Pezzella, Valzania, Bonazzoli, Cerri, Parigini, Adjapong, Romagna, Murgia, Marchizza, Cassata). All. Di Biagio.



ALBANIA (4-5-1): Selmani; Kryeziu, Tafa, Kumbulla, Hakaj; Sulejmanov, Bare, Selahi, Mucolli, Ademi; Vrioni. (A disp. Kastrati, Abibi, Maloku, Nuriu, Ndau, Cuni, Hebaj, Shefiti, Zejnullai, Ramadani, Doka, Ndreu). All. Bushi.



ARBITRO: Tschudi (Svizzera).



27' - Dimarco sblocca il risultato grazie a un bel diagonale di sinistro al volo su assist di Vido col cucchiaio.